Samsung Galaxy Fold, Satışa Sunulduğu Gibi Tükendi!

Pazar gecesi yaklaşık 2.000 dolarlık katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Fold’u ön siparişe açan Samsung, şimdiden ilk partinin tümünü satmayı başardı.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, bu öğleden sonra Galaxy Fold adındaki katlanabilir ekranlı telefonunu rezerve eden; ancak ön sipariş vermeyen müşterilerine ”Yüksek talep nedeniyle, daha fazla ön sipariş rezervasyonu kabul edemiyoruz” şeklinde e-postalar gönderdi. Buna ek olarak şirket, Galaxy Fold stokları yenilendiğinde cihazı almak isteyen kullanıcıların bilgilendirileceğini söylüyor.

Samsung’un katlanabilir ekranlı ilk akıllı telefonu olan Galaxy Fold, geçtiğimiz pazar günü ön siparişe açılmıştı.1.980 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan cihaz, ilk birkaç saat içerisinde tükendi.

Öte yandan Samsung’un ne kadar Galaxy Fold sattığını bilmiyoruz; ancak ilerleyen haftalarda kesin sayının açıklanacağını tahmin ediyoruz.

Samsung, cihazı satın almak isteyen kullanıcıların, e-posta adreslerini satış sayfasına kaydettikleri takdirde, stoklar yenilendiğinde haberdar edileceklerini söyledi.

Bunun yanı sıra, ABD’nin en büyük operatörlerinden T-Mobile ve AT&T, 24 ay boyunca 82,50 dolar ödemeyi kabul eden kullanıcıları Samsung Galaxy Fold sahibi yapıyor; ancak söz konusu iki operatörün stoklarında yalnızca 4500 Galaxy Fold olduğu belirtiliyor.

Galaxy Fold’un 2019'un ikinci çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor. Cihazın Türkiye fiyatı ise henüz belli değil.

Samsung Galaxy Fold’un özellikleri ve tasarımı hakkındaki tüm detayları buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.