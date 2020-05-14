Samsung Galaxy Fold Special Edition, En Ucuz Katlanabilir Telefon Olabilir

Samsung’un Galaxy Fold katlanabilir telefonunun daha ucuz bir sürümü üzerinde çalıştığı söyleniyor. Galaxy Fold Lite olarak haberlerde adı geçen yeni uygun fiyatlı katlanabilir telefonun gerçek adı internete sızdırıldı. Samsung Galaxy Fold Special Edition geliyor!

En Ucuz Katlanabilir Telefon Olacak

Samsung’un 2019’da tanıttığı katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold, 1980 dolar fiyat etiketine sahip olduğundan az sayıda alıcı bulmuştu. Ardından Galaxy Fold 2’yi beklerken Galaxy Z Flip tanıtıldı. Galaxy Z Flip Türkiye’de 13499 TL fiyat etiketiyle satışa çıkarıldı. Şimdi şirket uygun fiyatlı en azından satın alınabilir seviyede katlanabilir telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Söylentilere göre Galaxy Fold Special Edition olarak tanıtılacak telefon, 1099 dolar fiyat etiketine sahip olmasıyla sadece Samsung’un değil, piyasadaki en ucuz katlanabilir akıllı telefon olacak. Temmuz ayında piyasaya sürülmesi planlanan cihazın sadece 55.000 adet üretileceği söyleniyor.

5G Desteklemeyebilir

Alüminyum çerçeve ve cam gövdeye sahip olacak Samsung Galaxy Fold Special Edition, Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alacak. İlginç olarak telefonun 4G bağlantısını destekleyeceği söyleniyor. Bilindiği üzere işlemcide dahili 5G modem bulunuyor ancak cihazın 5G bağlantısını desteklemeyeceği iddiaa ediliyor. Cihazın Ayna Siyahı ve Ayna Moru renkleri olacak.

Samsung Galaxy Fold 2 de Geliyor!

Samsung, Galaxy Fold 2 akıllı telefon üzerinde de çalışıyor. Cihazın 120Hz ekran, delik çentik, S Pen desteği, üçlü arka kamera ile geleceği söyleniyor.