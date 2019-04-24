Samsung Galaxy Fold'un Çıkış Tarihi Resmen Ertelendi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold’un çıkış tarihini resmen erteledi.

Galaxy Fold’un çıkış tarihinin ertelendiği iddiasını ilk olarak Amerikan The Wall Street Journal gazetesi ortaya atmıştı. Gazetenin raporu, Galaxy Fold'un Çin lansmanının ertelendiği haberinin ardından gelmişti.

Çin’in ardından Hong Kong ve Şangay’da yapılması planlanan etkinlikleri de Salı ve Çarşamba günlerine erteleyen Samsung, bugün yaptığı açıklamada, ilk katlanabilir ekranlı cihazının 26 Nisan’daki ABD lansmanının ve piyasaya çıkış tarihinin ertelendiğini doğruladı. Güney Koreli şirket, önümüzdeki haftalarda yeni bir çıkış tarihi açıklayacak.

Samsung tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yakın zaman önce tamamen yeni bir mobil kategori tanıttık. Katlanacak kadar esnek bir ekran oluşturmak için birden fazla yeni teknoloji ve malzeme kullanan bir akıllı telefon geliştirdik.

Pek çok kullanıcı, cihazın büyük bir potansiyele sahip olduğunu bizimle paylaştığı halde, bazı insanların geri dönüşleri Galaxy Fold’un mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunabilmesi için daha fazla iyileştirmeye ihtiyacı olduğunu gösterdi.

Bu geri bildirimi tam olarak değerlendirmek ve daha fazla test yapmak için, Galaxy Fold'un çıkış tarihini ertelemeye karar verdik. Önümüzdeki haftalarda yeni bir çıkış tarihi duyurmayı planlıyoruz.

Ekranla ilgili sorunların incelenmesinden elde edilen ilk bulgular, menteşenin üst ve alt kısımlarında kalan alanlar üzerine yoğunlaşmamız gerektiğine işaret ediyor. Ayrıca cihazın içinde bulunan bazı maddelerin ekran performansını etkilediğini de keşfettik.

Ekran korumasını güçlendirmek için önlemler alacağız. Müşterilerimizin bize duydukları güvene değer veriyoruz ve her zaman önceliğimiz onlar. Samsung, sektörü ileriye taşımak için çalışmaya devam edecek. Sabır ve anlayışları için tüm müşterilerimize teşekkür etmek istiyoruz”

Bilenler olacaktır; bazı popüler yayınlara ve YouTuber’lara gönderilen Galaxy Fold’lar, henüz 1-2 günlük kullanımdan sonra ekran ve menteşe ile ilgili önemli sorunlar yaşamıştı.

Samsung’un katlanabilir ekranlı ilk akıllı telefonu olan Galaxy Fold, geçtiğimiz haftalarda ön siparişe açılmıştı.1.980 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan cihaz, ilk birkaç saat içerisinde tükenmişti.