Samsung, Galaxy Fold'un Ekran Sorunlarını Nihayet Çözdü

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, katlanabilir ekranlı ilk akıllı telefonu Galaxy Fold ile ilgili sorunları nihayet çözmüş gibi görünüyor.

Bu yılın başlarında Galaxy S10 lansmanı sırasında tanıtılan Galaxy Fold’un 26 Nisan’da piyasaya çıkması bekleniyordu; fakat bazı popüler yayınlara ve YouTuber’lara gönderilen telefonların henüz 1-2 günlük kullanımdan sonra ekran ve menşete ile ilgili önemli sorunlar yaşaması, çıkış tarihinin ertelenmesine neden olmuştu.

Uzun bir gelişim sürecine rağmen tasarım tarafında pek çok noksana sahip olduğu ortaya çıkan Galaxy Fold, büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı.

Kullanıcılardan gelen bildirimler doğrultusunda telefonu yeniden tasarlayan Samsung, nihayet hataları gidermeyi başardı. En azından raporlar bu doğrultuda.

Bloomberg ’in haberine göre Samsung, Galaxy Fold'un ekranında deformasyona neden olan hataları çözdü. Telefonun yeni ekranı, ön panelin tamamını saracak ve sökülmesi çok zor bir koruyucu filme sahip olacak.

Aynı haberde, yeniden tasarlanan Galaxy Fold’ların yakında üretime gireceği; ancak ne zaman piyasaya çıkacağının henüz belli olmadığı da yazıyor.

Samsung'un mobil bölüm CEO'su DJ Koh, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ilk katlanabilir ekranlı telefonlarının tamamen hazır olmamasına rağmen piyasaya sürdüklerini itiraf etmişti.