Samsung Galaxy Fold'un Katlanabilir Ekranı Ne Kadar Dayanıklı?

Bir süre önce katlanabilir ekranlı ilk modeli Galaxy Fold'u tanıtan Samsung, cihaz ekranının reklamını yapmaya devam ediyor. Şirketin YouTube kanalında yayınlanan bir videoda Fold'un bükülme yetenekleri gözler önüne seriliyor.

Henüz satışa çıkmayan ve kamuoyunda reklam çalışmalarına devam eden Koreli üretici Samsung, Galaxy Fold'un ekranına bir hayli güveniyor gibi gözüküyor. Şirketin yayınladığı videoda robotlar tarafından Galaxy Fold'lar anlık olarak tamamen katlanabiliyor ve hiç beklemeden eski haline getiriliyor.

Pek çok kullanıcıda oluşan katlanabilir ekran korkusunu yıkmak isteyen Samsung, cihazın 200 bin katlama ve tekrardan açma işlemine dayanabileceğini dile getirmişti. Hatta günde 100'den fazla bu işlemi yapsanız dahi sorun olmayacağını iddia eden üretici, yavaş yavaş kullanıcı algısını yıkmayı başarmış durumda.

Galaxy Fold Çıkış Tarihi ve Fiyatı

26 Nisan’da 1980 dolardan başlayacak fiyatlarla dünyanın çeşitli ülkelerinde satışa sunulması planlanan Galaxy Fold'un ülkemizde ne kadar olacağı henüz resmileşmedi. Fakat global fiyatı dahi pahalı olan Galaxy Fold'un premium bir model olması şaşırtmıyor. Samsung'un, Huawei'nin katlanabilir modeli Mate X ile nasıl rekabet edeceğini ise önümüzdeki aylarda göreceğiz.