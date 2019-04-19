Samsung Galaxy Fold’un Kılıfı Kendisi Gibi Cep Yakıyor

Samsung’un katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Fold, satışa çıktığı ilk gün inanılmaz bir ilgi görmüş olmasına rağmen, ekran sorunlarıyla büyük soru işaretlerine neden oldu. Tüm bu sorunlar bir yana, 2.000 dolara yakın bir fiyat etiketine sahip olan telefon, kılıf fiyatlarıyla da cepleri yakacak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz pazar günü ön siparişe açılan Samsung Galaxy Fold, birkaç saat içerisinde tükenmişti. Henüz bakir olan katlanabilir ekranlı akıllı telefon piyasasının ilk örneklerinden biri olan Galaxy Fold, ekran sorunları sebebiyle Samsung’un başını ağrıtıyor.

Yaşanan sorunların sebebini bulmak için yoğun mesai harcayan Güney Koreli şirket, bir yandan da cihaz için tasarladığı yeni kılıfları satışa sunmaya hazırlanıyor.

Özellikle akıllı telefonlarla ilgili yaptığı sızıntılarla bilinen Roland Quandt, Galaxy Fold’un deri kılıfının Avrupa’da 100 euro gibi bir fiyat etiketine sahip olacağını söyledi. ABD fiyatlandırması ise henüz belli değil; ancak benzer bir rakamın belirlenme ihtimali oldukça yüksek.

Söz konusu fiyat, bir telefon kılıfı için oldukça pahalı görünse de, Galaxy Fold’un 2.000 dolarlık bir cihaz olduğunu unutmamak gerekiyor. Ayrıca, cihaz satışa sunulduktan sonra kullanıcıların seçim yapabileceği daha ucuz ve daha yaratıcı kılıf seçenekleri de olacaktır.

Deri kılıfın tasarımı, Galaxy Fold kutusundan ücretsiz olarak çıkan kılıfa oldukça benziyor. Kılıf, beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile geliyor. Bunun dışında söz konusu kılıfın herhangi bir özelliği bulunmuyor. Yine de 100 euroya değip değmeyeceği tamamen size kalmış.