Samsung, Galaxy Home ile Akıllı Hoparlör Piyasasına Giriş Yaptı

9 Ağustos’ta gerçekleştirdiği lansman ile Galaxy Note 9’u ve Galaxy Watch’ı tanıtan Samsung bir de sürprize imza attı. Samsung lansmanda, şimdiye kadar hakkında hiç sızıntı haber yapılmayan Galaxy Home isimli akıllı hoparlörünü de tanıttı.

Google’ın akıllı hoparlörü Google Home, Amazon’un akıllı hoparlörü Echo ve Apple’ın HomePod’una rakip olarak gelen Galaxy Home, rakip cihazlarla hemen hemen aynı boyutlarda. Zeminde sağlam durabilmesi için alt tarafında 3 ayağı bulunan akıllı hoparlörün gövde kısmı ise yuvarlak bir yapıda ve kumaşla kaplı.

Bixby sanal asistan desteğiyle birlikte gelen Galaxy Home, AKG ile yaptığı ortaklık sonucunda üstün seviyede bir ses kalitesi sunuyor. Akıllı hoparlörün 8 mikrofondan oluşan yapısı, cihazın uzak mesafelerden bile etkin bir şekilde kullanılabilmesine imkan tanıyor.

Özel mikrofon teknolojisiyle birlikte gelen Galaxy Home, bu sayede “müzik çal” ve “mesajlarımı oku” gibi komutları net bir şekilde algılayabiliyor ve komutları kolaylıkla yerine getirebiliyor. Ayrıca Galaxy Home için Samsung ve Spotify arasında bir işbirliği de yapılmış durumda. Bu işbirliğine göre, Spotify listeleri Galaxy Home üzerinden yönetilip dinlenebilecek. Ancak bu özelliğin önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olacağı belirtiliyor.