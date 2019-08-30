Samsung 'Galaxy Home Mini' İçin Beta Programı Başlattı

Samsung, geçtiğimiz yıl yaklaşmakta olan akıllı hoparlörü Galaxy Home’u duyurmuştu. Bir dizi gecikmeden sonra şimdilerde bu hoparlör piyasaya sürülmek üzere.

Ancak görünüşe göre Samsung, yeni hoparlörünün farklı versiyonları üzerinde de çalışıyor. Çünkü şirket, Galaxy Home Mini için Güney Kore’de bir beta programı başlattığını resmi olarak duyurdu.

Samsung’un daha küçük boyutlu bir Galaxy Home cihazı üzerinde çalışıyor olabileceğini iddia eden bazı haberleri daha önce de görmüştük. Galaxy Home Mini, geçtiğimiz Mayıs ayında FCC’de tespit edilmişti ve bu durum bir lansmanın yakın olabileceğini işaret ediyordu. Ancak hala yeni akıllı hoparlörün ne zaman ortaya çıkacağını bilmiyoruz. Yine de beta test programının başlatılması, cihazı yakında görebileceğimiz anlamına gelebilir.

Galaxy Home’un akıllı hoparlör pazarında neler yapacağını görmek ilginç olacak. Çünkü akıllı hoparlör pazarı hali hazırda oldukça rekabetçi bir ortama sahip ve Amazon ile Google pazara hakim durumda. Apple gibi bazı teknoloji devleri bile bu pazara girmekte zorlanırken, Samsung’un burada başarılı olup olamayacağı da merak konusu.

Galaxy Home’un 2019’un üçüncü çeyreğinde tanıtılması planlanıyor. Dolayısıyla Samsung’un yeni akıllı hoparlörünü önümüzdeki 1 ay içinde görmeyi umuyoruz.