Samsung Galaxy M01 Core Modeli İsim Değiştirdi

Samsung'un yeni A serisi ve M Serisi, yeni modeller ile dolmaya devam ediyor. Galaxy M01 Core da M Serisi'nin yeni üyelerinden birisi olarak gösteriliyordu. Ancak Samsung, görünüşe göre Galaxy M01 Core modelinde bir isim değişikliğine gidiyor. Hemen aşağıda yer alan yeni görselde, M01 Care isminin yerine bambaşka bir isim tercih edildiği görülüyor

Samsung Galaxy M01 Core Artık Galaxy A01 Core

Samsung Galaxy M01 Core için artık Galaxy A01 Core ismini kullanacak gibi duruyor. İlgili cihazın model numarası her ne kadar SM-M013F olsa da, cihazın isminin yanında A01 Core ismi göze çarpıyor. Google'ın veritabanında ortaya çıktığı bilinen bu model, bir yanlışlık olmadıysa Galaxy A01 Core ismi ile gelebilir. Tabi Samsung cihazız net ismini yakında açıklayacaktır.

Samsung'un ismi şimdilik belirsiz olan SM-M013F model numaralı modeli içerisinde Mediatek MT6739WW yonga setini taşıyacak. 1GB Ram bellek ile birlikte gelecek olan cihaz, 5.14 inçlik ekran ile gelecek. Samsung, giriş seviyesi bu modeli için 100 Dolar'ın altında bir fiyat etiketi sunacak. Bakalım SM-M013F'in net ismi ne olacak.