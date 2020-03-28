Samsung Galaxy M01, Wi-Fi Alliance’da Ortaya Çıktı

Bundan birkaç hafta önce SamMobile, Galaxy M01 olarak adlandırılacak olan yeni bir cihazdan bahsetmişti. Hatta bu cihazın Geekbench sonuçları da ortaya çıkmıştı.

Cihazın düşük seviyeli bir Qualcomm yonga seti, 3GB RAM ve Android 10 işletim sistemiyle geleceği öğrenilmişti. Yeni telefonun tam olarak hangi işlemci ile geleceği bilinmese de, 8 çekirdekli bir işlemciye sahip olacağı biliniyor. Hatta bunun Snapdragon 439 olacağına dair söylentiler de var.

Henüz resmi olarak duyurulmayan Galaxy M01, son olarak Wi-Fi Alliance’da ortaya çıktı ve Wi-Fi b/g/n desteğiyle birlikte lisanslandırıldı. Telefonun Android 10 işletim sistemiyle geleceği de lisans belgelerinde doğrulanıyor. Yeni cihaz SM-M015G/DS model numarası ile geliyor ve buradaki DS ifadesi cihazın çift SIM kart özelliğine sahip olduğunu gösteriyor.

M01’in bilinen özelliklerine dayanarak SamMobile, bu telefonun Galaxy A01’in yeni bir versiyonu olabileceğini ve Hindistan, Rusya, Sri Lanka ve Nepal gibi gelişmekte olan pazarlara yönelik bir cihaz olarak gelebileceğini söylüyor.

Galaxy M01 hakkında bilinenler şimdilik bu kadar ancak telefonun Wi-Fi Alliance’dan lisans almış olması, lansman tarihinin çok da uzak olmadığının bir işareti olabilir.