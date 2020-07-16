Samsung Galaxy M01s Tanıtıldı! İşte Samsung Galaxy M01s Özellikleri ve Fiyatı

Samsung, yeni akıllı telefon modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Samsung Galaxy M01s özellikleri ve fiyatı resmi olarak açıklandı. Gelin hep beraber Samsung Galaxy M01s özellikleri ve fiyatı hakkında açıklanan bilgilere göz atalım.

Samsung Galaxy M01s Özellikleri

6.2 inç HD+ çözünürlük sunan ekrana sahip olan Galaxy M01s, Helio P22 yonga setinden güç almakta. Cihazda 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı bulunmakta. Akıllı telefonun ön tarafında 8MP çözünürlüğünde kamera sensörü yer almakta.

Arka tarafa baktığımızda ise bizleri iki adet kamera sensörü karşılamakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 13 MP ana, 2 MP derinlik.

4.000 mAh bataryadan beslenen Galaxy M01s, MicroUSB bağlantı portu üzerinden şarj oluyor. Cihaz kutusundan Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkıyor.

Samsung Galaxy M01s Fiyatı

Renk seçenekleri ile dikkat çeken Galaxy M01s fiyatı ile de kullanıcıların kalbini kazanabilir. Samsung Galaxy M01s fiyatının 133 dolar olduğu açıklandı. 133 dolar şu anki kur ile vergiler hariç 911 TL'ye tekabül etmekte.

Akıllı telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak yüksek ihtimalle cihaz ülkemizde satışa çıkabilir.