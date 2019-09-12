Samsung Galaxy M10s'nin Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung'un yeni akıllı telefon modeli olan Samsung Galaxy M10s hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Gelin hep beraber Samsung Galaxy M10s'nin sızdırılan teknik özelliklerine ve satış fiyatına yakından bakalım.

Sızdırılan bilgilere göre Samsung Galaxy M10s, 6.4 inçlik Süper AMOLED ekrana sahip olacak. 4,000 mAh bataryaya sahip olması beklenen Samsung Galaxy M10s'nin arka tarafında iki adet kamera sensörünün bulunacak. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 13MP ana, 5MP geniş açı.

Akıllı telefonun su damlası şeklindeki çentiğine bir adet 8 megpiksellik kamera sensörünün olacağı konuşulmakta. Cihazın Exynos 7885 Octa işlemciyi kullanacağını ve 3GB RAM'e sahip olacağı söylenmekte.

32 GB'lık dahili depolama alanına sahip olması beklenen M10s'nin USB Type-C bağlantı portu ile geleceği söylenmekte. Kutudan Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkacağı söylenen Samsung Galaxy M10s'nin satış fiyatının 10.000 Hindistan Rupisi (yaklaşık 800 TL) olacağı konuşulmakta.

Samsung Galaxy M10S hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar. Akıllı telefon hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın!