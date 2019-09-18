Samsung Galaxy M10s Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Samsung yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Gelin hep beraber Samsung Galaxy M10s'nin tüm teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Samsung Galaxy M10s, 6.4 inçlik ekrana sahip. Gücünü Exynos 7884B yonga setinden alan akıllı telefonda 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı bulunmakta. Cihazın depolama alanı Micro SD kart yardımı ile 512 GB'a kadar artırılabilmekte.

M10s'nin arka tarafında iki adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 13MP ana, 5MP geniş açı. Akıllı telefonun ön tarafında bir adet 8 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. M10s yüz tanıma teknolojisini desteklemekte. Bu sayede cihazın kilidi saniyeler içerisinde açılabilmekte.

4,000 mAh bataryadan beslenen M10s, 15 Watt'lık hızlı şarj teknolojisin desteklemekte. Cihaz Android 9 Pie işletim sistemi ile kutudan çıkmakta.

Samsung Galaxy M10s Fiyatı

Taş mavisi ve piyano siyahı olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelen M10s'nin yurt dışındaki satış fiyatı 126 dolar. Akıllı telefonun ülkemizde satış sunulup sunulmayacağı şu an için bilinmezliğini koruyor.