Samsung Galaxy M11 Kanlı Canlı Görüntülendi

Samsung'un üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Samsung Galaxy M11'in nasıl görüneceği belli oldu.

Samsung Galaxy M11 Tasarımı

Galaxy M11, üç arka kamera sensörüne ve bir adet delikli kamera sensörüne sahip olacak. Arka kamera sensörlerinin sağ üst tarfında led flaş bulunacak. M11'in arka kısmında ayrıca bir adet parmak izi okuyucu da yer alacak. 5.000 mAh bataryadan beslenmesi beklenen cihazın 15 Watt'lık hızlı şarj teknolojisi ile gelmesi bekleniyor. Hemen aşağıda yer alan görsellerden Galaxy M11'in nasıl görüneceğini görebilirsiniz.

Cihazın hangi bağlantı portu üzerinden şarj olacağı bilinmezliğini korumakta. Boyut olarak, telefon önceki modellerden biraz daha uzun görünmekte. Galaxy M11'in kaç inç ekrana sahip olduğuna dair bir sızıntı henüz bulunmamakta. Cihazın üst kısmında bir adet 3.5 mm'lik jack girişi ve alt kısmında hoparlör ızgarası olacak.

Samsung Galaxy M11'in çok yakında tanıtılması beklenmekte. Sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Samsung Galaxy M11'in tasarımı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin.