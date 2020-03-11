Samsung Galaxy M11 Özellikleri Google Play Console'da Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy M21’in 16 Mart’ta resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Söylentilere göre Galaxy M11 modeli de bu ay içinde duyurulacak. Google Play Console’da telefonun önemli özellikleri ve tasarımını yansıtan fotoğraf görüldü.

Google Play Console listesi yakında tanıtılacak Galaxy M11’in delik çentikli ekranla geldiğini gösteriyor. Ekranın alt kısmı dışında çerçeveler ince. Ses ve güç tuşları telefonun sağ tarafında bulunuyor. Ekran boyutu bilinmiyor ancak 720x1560 piksel çözünürlüğü destekliyor ve 19:9 formatında olacak. Ekran panelinin OLED mi LCD mi olduğu henüz bilinmiyor. Ekranın piksel yoğunluğu 280ppi olacak. Listede ayrıca Adreno 605 grafik işlemciyi taşıyan Snapdragon 450 mobil platformun cihaza güç verdiği görülüyor. 4GB RAM ile gelen telefon Android 10 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Telefonun teknik özelliklerine ilişkin bildiklerimiz bunlarla sınırlı.

Galaxy M11, Tayland’ın NBTC sertifikasyon sitesi ve Wi-Fi Alliance veritabanı gibi birçok yerde görüldüğünden tanıtılması yakındır. Galaxy M11, yeni menekşe rengiyle karşımıza çıkabilir. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy M10s’in yerini alacak.