Samsung, Galaxy M20s Adlı Yeni Bir Model Tanıtabilir

Samsung, orta sınıf Galaxy A ve Galaxy M serisi akıllı telefonlarını çeşitlendirme arayışı içinde bu serilere sürekli soldan ve sağdan yeni modeller ekliyor gibi görünüyor.

Bunun en yeni örneğini de M20 serisinde görebiliriz. Çünkü M20s adlı yeni bir orta sınıf telefonun yakında piyasaya çıkarılacağı iddia ediliyor.

5.830 mAh'lik Dev Batarya

Galaxy M20s’in 5.830 mAh’lik devasa bir batarya ile geleceği söyleniyor. Aslında Galaxy M20’deki 5.000 mAh’lik batarya bile oldukça büyüktü. İddialara göre M20s’in model numarası SM-M207 olacak ve devasa batarya da EB-BM207ABY ürün koduyla gelecek.

Eğer 5.380 mAh değeri 'nominal' kapasite ise, bataryanın 'tam' kapasitesi 6.000 mAh değerine kadar çıkabilir.

Samsung’un Galaxy M20s’i resmi olarak ne zaman tanıtacağı ve cihazın hangi ülkelerde piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor.

Ancak daha önce bazı M serisi modeller sadece gelişmekte olan bazı ülkelerde satışa sunulmuştu. Galaxy M20s için de benzer bir durum söz konusu olabilir.