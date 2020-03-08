Samsung, Galaxy M21’i Çok Yakında Hindistan’da Tanıtabilir

Indo-Asian News Service’in (IANS) endüstri içerisinden kaynaklara dayandırdığı bir habere göre, Samsung Galaxy M21 Hindistan’da 16 Mart’ta tanıtılacak.

Haberde Galaxy M21’in 6.4 inç Super AMOLED ekran ile ve 6.000 mAh’lik bir batarya ile geleceği belirtiliyor. Ayrıca M21’in arka kısmında 48MP’lik bir ana kamerayla birlikte 3’lü kamera kurulumunun yer alacağı ifade ediliyor.

Geekbench sayesinde Galaxy M21’in Exynos 9611 yonga setiyle, 4GB RAM ile ve Android 10 işletim sistemiyle geleceğini de biliyoruz.

Ayrıca, Galaxy M21’in 6GB RAM’e sahip bir başka seçeneğinin daha olacağı ve 64GB ile 128GB’lık iki farklı depolama seçeneğinin sunulacağı da söyleniyor.

Samsung, Galaxy M21’in tanıtım tarihinin 16 Mart olduğunu henüz resmi olarak doğrulamadı ancak bunu yaptığında gelişmelerden haberdar olacaksınız.