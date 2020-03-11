Samsung Galaxy M21 Tanıtım Tarihi ve Tasarımı Sızdırıldı

Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy M31 akıllı telefonunu tanıtmıştı. Güney Koreli şirketin geçtiğimiz yıl çıkan Galaxy M20’nin halefi olacak Galaxy M21’i tanıtmaya hazırlandığı söyleniyor. Tanıtım tarihi belli olan telefonun tasarımı (kısmen de olsa) ortaya çıktı. İşte Samsung Galay M21

Söylentilere göre Samsung, Galaxy M21 telefonunu 16 Mart günü Hindistan’da resmi olarak tanıtacak. 91mobiles, telefonun ön tasarımını ortaya koyan net bir görsel daha doğrusu afiş paylaştı. Samsung Galaxy M21, Sonsuz-U (Infinity-U) çentikli ekrana sahip olacak. Yan çerçeveler ince, alt çerçevelerin biraz kalın olduğu görülüyor. Ses tuşları ve güç tuşu telefonun sağ tarafında bulunuyor.

Galaxy M21’nin Eylül 2019’da tanıtılan Galaxy M30s ile aynı teknik özelliklere sahip olması bekleniyor. 6.4 inç HD+ çözünürlüğe çıkabilen S-AMOLED ekran, Exynos 9611 işlemci, 4GB / 6GB RAM, 64 GB / 128GB depolama, 6000 mAh batarya, üçlü arka kamera (ana lens 48 megapiksel), yanda parmak izi okuyucu, One UI 2.0 ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemi ile gelecek. Galaxy M21 fiyatının ne olacağına dair bir bilgi yok.