Samsung Galaxy M30s Hakkında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Eylül ayının teknoloji severler için oldukça yoğun geçeceğini söyleyebiliriz. Samsung'un 18 Eylül'de tanıtacağı Galaxy M30s modeline ait yeni detaylar ortaya çıktı.

Çin Sertifikasyon Kurumu TENAA'da listelenen Galaxy M30s, merak edilen bazı detayları ve bazı basit görüntüler ile ortaya çıktı.

6.4 inç boyutunda Full HD Super AMOLED ekran ile kutudan çıkacak olan M30s, damla çentik içerisinde 24 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunduracak. Gücünü Exynos 9611'den alacak olan cihaz, 4 GB ve 6 GB RAM ile 64 GB ve 128 GB depolama varyasyonları ile kullanıcılara sunulacak.

Arka tarafta üçlü kamera kurulumuna sahip olan modelin ana kamerası 48 MP çözünürlüğü ile dikkatleri çekiyor. Bununla birlikte diğer kameralardan ilki 8 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera iken, diğeri ise 5 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü olarak listeleniyor. 6.000 mAh bataryası ile uzun kullanım ömrü sunan model, 18W hızlı şarj desteği ile bu bataryayı hızlı bir şekilde doldurmayı hedefliyor.

18 Eylül tarihinde Hindistan'da tanıtılacak olan modelin, diğer ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı şu an için bilinmiyor.