Samsung Galaxy M30s İnceleme - PowerBankli Telefon!

Samsung'un geçtiğimiz günlerde satışa çıkardığı yeni akıllı telefon modeline yakından bakıyoruz. İnceleme videomuz içerisinde Galaxy M30s modelini satın almaya değer mi sorusunu cevaplıyoruz.

İnceleme videomuza geçmeden önce dilerseniz Samsung Galaxy M30s'nin teknik özelliklerine bir göz atalım. Samsung Galaxy M30s, 6.4 inç, 2340 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip Full HD + Infinity-U Süper Amoled ekrana sahip.

Gücünü Exynos 9611 10nm işlemciden alan akıllı telefon grafik tarafında Mali-G72MP3 GPU'dan güç almakta. 4 GB LPDDR4x RAM'e sahip olan Samsung Galaxy M30s, 64 GB dahili depolama alanına sahip.

Android 9.0 (Android Pie) destekli One UI 1.5 ile kutudan çıkan M30s, 6.000 mAh bataryadan beslenmekte. İnceleme videomuz içerisinde akıllı telefonun tüm kamera özelliklerini sizlere aktarmaktayız.

Dilerseniz lafı çok fazla uzatmadan Samsung Galaxy M30s inceleme videomuza geçelim. Hemen aşağıdan Samsung Galaxy M30s inceleme videomuzu seyredebilirisiniz.

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