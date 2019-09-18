Samsung Galaxy M30s Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Samsung yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Gelin hep beraber Samsung Galaxy M30s'nin teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Samsung Galaxy M30s, 6.4 inçlik ekrana sahip. Gücünü Exynos 9611 yonga setinden alan akıllı telefonda iki farklı RAM ve iki farklı dahili depolama alanı seçeneği bulunmakta. Bu seçenekler şu şekilde: 4GB RAM / 64GB dahili depolama alan ve 6GB RAM / 128GB dahili depolama alanı.

Cihazın depolama alanı Micro SD kart yardımı ile 512GB'a kadar artırılabilmekte. Samsung Galaxy M30s'nin arka tarafında üç adet kamera sensörü yer almakta. Bu sensörler: 48MP ana, 8MP geniş açı ve 5MP derinlik sensörü. M30s'nin arka yüzeyinde bir adet parmak izi okuyucu bulunmakta.

Akıllı telefonun ön tarafında bir adet 16 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. 6.000 mAh bataryadan beslenen M30s, USB Type-C portu üzerinden şarj olmakta.

Samsung Galaxy M30s Fiyatı

Siyah, safir mavisi ve inci beyazı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelen M30s'nin 4GB RAM'e sahip olan modeli 196 dolardan, 6GB RAM'e sahip olan modeli ise 238 dolardan yurt dışında satışa çıkacak.

Samsung Galaxy M30s'nin ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor.