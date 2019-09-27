Samsung Galaxy M30s Türkiye'de! İşte Fiyatı

Samsung, geçtiğimiz günlerde tanıttığı Galaxy M30s modelini Türkiye'de ön siparişe sundu.

Samsung Galaxy M30s Özellikleri

Gücünü Exynos 9611 işlemciden alan Galaxy M30s, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile birlikte orta segmentin iddialı ürünlerinden birisi olarak öne çıkıyor. 6.4 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğünde ekrana sahip olan model, Super AMOLED ekran teknolojisi ile canlı ve parlak renkler sunmayı hedefliyor. Bununla birlikte ekranın damla çentikli bir yapıda olduğunu ve bu çentiğin içerisinde 16 MP çözünürlüğünde bir ön kameranın da bulunduğunu belirtelim. Galaxy M30s arka kamera tarafında da iddialı bir cihaz.

Yeni model arka tarafta üçlü kamera kurulumu ile geliyor. 48 MP çözünürlüğündeki ana kameraya, 8 MP ekstra geniş açılı sensör ve 5 MP derinlik algısı sensörü eşlik etmekte.

6,000 mAh kapasitesindeki bataryası ile dikkatleri çeken M30s; 29 saate kadar video, 49 saate kadar sesli arama ve 131 saate kadar müzik dinleme imkanı sunmakta. Bu değerlerin pek çok etkene bağlı olduğunu ve verdiğimiz sürelerin şirketin iddiası olduğunu da belirtelim. Bu devasa bataryayı şarj etmek istediğinizde ise 15W şarj desteği ile nispeten hızlı bir şarj gerçekleştirebiliyorsunuz.

Samsung Galaxy M30s Fiyatı

Galaxy M30s çevrimiçi kanallar üzerinden karbon siyahı, pasifik mavisi ve köpük beyazı renkleri ile ön sipariş aşamasında satın alınabiliyor. Yalnızca 4 GB RAM ve 64 GB depolama konfigürasyonunun bulunduğu model, 2.699 TL fiyat etiketi ile sipariş edilebiliyor.

Bununla birlikte 26 Eylül ve 14 Ekim tarihleri arasında ön sipariş veren ve stok adedinin içerisinde bulunan müşteriler, 249 TL değerinde Galaxy Fit e akıllı bilekliğe ve 499 TL değerinde AKG Y100 kablosuz kulaklığa da ücretsiz sahip olacak. Yeni modelle ilgili detaylı özelliklere ulaşmak ve kampanya ile ilgili bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.