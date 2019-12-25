Samsung Galaxy M30 ve Galaxy M30s'in ardından Galaxy M31 geliyor. Samsung'un üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modelinin bazı teknik özellikleri belli oldu. Gelin hep beraber SM-M315F model numarasına sahip olan Samsung Galaxy M31'in teknik özelliklerine yakından bakalım.

Samsung Galaxy M31 Geliyor!

Samsung Galaxy M31, Geekbench'te ortaya çıktı. Şu anda M31 hakkında çok fazla bilgi bulunmamakta. Galaxy M31, 1. 74GHz temel frekansa sahip Exynos 9611 yonga setinden güç alacak ve 6 GB RAM'e sahip olacak. Android 10 işletim sistemi ile birlikte kutudan çıkacak.

Samsung Galaxy M31, Geekbench'ten te k çekirdekli testte 348 puan aldı ve çok çekirdekli testte ise 1214 puan aldı. Yakın tarihte gelen bir raporda Samsung Hindistan'ın Galaxy M31 ve M11 üzerinde çalışmalara başladığı bilgisi ortaya çıkmıştı. Galaxy M31, 64 GB dahili depolama alanına sahip olabilir.