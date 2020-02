Samsung Galaxy M31 Özellikleri Netleşiyor

Samsung'un çok yakında tanıtacağı yeni akıllı telefon modeli hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Samsung Galaxy M31'in bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. Gelin hep beraber M31 nasıl olacak yakından bakalım.

Samsung M serisi akıllı telefon modellerine bir yenisini daha eklemek için çalışıyor. Paylaşılan bilgilere göre, Galaxy M31'in ana arka kamera sensörünün 64 MP olacak. Cihazın arka tarafında üç adet kamera sensörü yer alabilir. Akıllı telefonun 6.000 mAh batarya ile tüm rakiplerini yenebileceği söyleniyor.

Saw this image online. Seems like Samsung is coming up with something to do with a 64MP #MegaMonster. The details & when is still a mystery. Let's see what the successor to the M30s has to offer. @SamsungIndia can you throw some light. pic.twitter.com/La7YnDnW9K