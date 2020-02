Samsung Galaxy M31 Özellikleri Sızdırıldı

Samsung’un orta seviye akıllı telefonu Galaxy M31, 25 Şubat’ta tanıtılacak. Tanıtıma az bir zaman kala Samsung ve Amazon Hindistan sayfasında cihazın teknik özellikleri görüldü. Samsung Galaxy M31 özellikleri haberimizde.

Samsung’un orta segment akıllı telefon modeli Galaxy M31, resmi olarak tanıtılmadan önce sızdırıldı. Siyah, mavi ve kırmızı renkleriyle görünen M31, M30s’e güç veren işlemciyi (Exynos 9611) kullanıyor. Telefon 6GB RAM ve 128GB depolama alanı ile geliyor. Daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyanlar için microSD kart yuvası mevcut ve 512GB’a kadar destekliyor. 6.4 inç FHD+ çözünürlüğe çıkabilen Super AMOLED Sonsuz-U ekrana sahip olan telefonun önünde 32MP selfie kamerası; arkasında 64MP f/1.8 ana, 8MP f/2.2 geniş açılı, 5MP f/2.2 derinlik ve 5MP f/2.4 makro kamera bulunuyor. Telefon, 15W şarj destekleyen 6000 mAh bataryadan güç alıyor. Çift SIM slotu ile gelen telefon, 8.9mm inceliğinde, 191 gram ağırlığında. Telefonun parmak izi okuyucusu arkada bulunuyor.

Here are some official high quality press renders of the Galaxy M31 launching on February 25. Will be available in Black, Blue and Red color options. I expect it to cost around ₹15k.#GalaxyM31 #MegaMonster pic.twitter.com/kFBiXYpW1M