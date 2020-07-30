Samsung Galaxy M31s Tanıtıldı: İşte Samsung Galaxy M31s Özellikleri ve Fiyatı

Samsung yeni akıllı telefon modelini Hindistan'da tanıttı. Samsung Galaxy M31s özellikleri ve fiyatı duyuruldu. İşte Samsung Galaxy M31s özellikleri ve fiyatı.

Samsung Galaxy M31s Özellikleri

Samsung Galaxy M31s, Gorilla Glass 3 koruması ile birlikte 6.5 inçlik full HD + Süper AMOLED Infinity-O ekrana sahip. Cihazın kaputunun altında sekiz çekirdekli Exynos 9611 yonga seti bulunmakta. 6GB ve 8GB RAM seçeneği bulunan Galaxy M31s, 128GB dahili depolama alanı ile geliyor.

Akıllı telefonun arka tarafında 64 megapiksel + 12 megapiksel + 5 megapiksel + 5 megapiksel olmak üzere toplamda 4 adet kamera sensörü mevcut. Ön tarafa baktığımızda ise bizleri 32MP'lik kamera sensörü karşılamakta.

6.000 mAh bataryadan beslenen Galaxy M31s, hızlı şarj teknolojisini desteklemekte.

Samsung Galaxy M31s Fiyatı

Samsung Galaxy M31s'in başlangıç fiyatının 260 dolar olduğu açıklandı. 260 dolar şu anki kur ile vergiler hariç 1.814 TL'ye denk gelmekte. Akıllı telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmezliğini korumakta.

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