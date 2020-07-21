Samsung Galaxy M31s Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Geçtiğimiz Şubat ayında piyasaya sürülen Samsung Galaxy M31'e yeni bir versiyon geliyor. Samsung'un en yeni orta-üst segment cihazı Galaxy M31s tanıtım tarihi belli oldu, Samsung Galaxy M31s ne zaman tanıtılacak, fiyatı ne olacak?

Samsung Galaxy M31s Tanıtım Tarihi ve Özellikleri

Amazon'un Hindistan'daki bir teaser'ında ortaya çıkan görsele göre M31s tanıtım tarihi 30 Temmuz olarak belirlenmişti. Kasa yapısı olarak Galaxy M31'e benzeyen yeni modelde ekrana gömülü selfie kamerası ve 64 MP dörtlü arka kamera dizilimi merak uyandırıyordu.

Exynos 9611 yonga seti ile güçlendirildiği iddia edilen Galaxy M31s, 128 GB dahili depolama 6 GB RAM'e sahip olması bekleniyor. Ayrıca basın görselinde arkaya monte edilmiş parmak izi bulunmadığından dolayı Galaxy M31s ekrana gömülü parmak izi tarayıcısıyla gelebilir.

Yeni Galaxy M31s 25W hızlı şarj ve ters şarj etme yeteneğine sahip 6 bin mAh pil ile desteklenecek ve Full HD+ Super AMOLED ekrana sahip olacak.

Beyaz ve mavi renk seçeneğiyle gelmesi planlanan Galaxy M31s'in 30 Temmuz'da tanıtılacağını hatırlatalım. Galaxy M31s muhtemelen Android 10'da çalışacak ve 250 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olabilir. Peki ya siz yeni Samsung Galaxy M31s'i nasıl buldunuz?