Samsung, Galaxy M40’ın Piyasaya Çıkış Tarihini Duyurdu

Samsung Hindistan, Galaxy M40’ın 11 Haziran’da piyasaya sürüleceğini resmi olarak doğruladı. Technical Guruji adlı bir YouTube sayfasındaki YouTuber Gaurav Chaudhary tarafından bu hafta başında paylaşılan bir inceleme videosunda da, 11 Haziran ile ilgili bazı ip uçları bulunuyordu.

Galaxy M40, Samsung’un oldukça başarılı olan Galaxy M serisinin dördüncü üyesi olarak gelecek. Önceki üç modelde olduğu gibi Galaxy M40 da, 11 Haziran saat 18:00’dan itibaren Amazon Hindistan ve Samsung eStore’dan satın alınabilen çevrimiçi bir cihaz olacak.

Samsung Hindistan, kısa süre önce Galaxy M40 ile ilgili ip uçları veren bir mikrosite paylaştı. Söz konusu sitede yeni cihazın bazı görsellerine yer verildi. Bu görsellerde, telefonun Infinity-O display adlı sınırsız ekranı, üçlü arka kemara kurulumu ve Snapdragon 6 serisi işlemcisi dikkat çekiyor. Telefonun işlemcisi hakkında detay verilmese de, Galaxy M40 Geekbench benchmark testleri, cihazın Snapdragon 675 yonga seti, 6GB RAM, ve Android 9 Pie işletim sistemiyle geleceğini ortaya çıkardı. Ayrıca başka kaynaklardan elde edilen bir bilgiye göre, cihazda 128 GB’lık depolama alanı da bulunacak.

Galaxy A8'e Benzer Bir Tasarım

Galaxy M40’ın üçlü kamera diziliminin, ortada yer alan dairesel bir halka şeklindeki sensörle birlikte dikey olarak yerleştirildiği görülüyor. Bu üç kameranın hemen altında ise bir adet LED flaş bulunuyor. Samsung Galaxy M40 hakkında ip uçları paylaşan mikrositedeki görseller, aynı zamanda telefonda kapasitif bir parmak izi sensörünün varlığını da doğruluyor. Galaxy M40’ın, Galaxy A8 ile neredeyse tamamen aynı göründüğünü de söyleyebiliriz.

Samsung, Galaxy M40’ın fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak cihazın 290 dolar (yaklaşık 1.745 TL) civarında bir fiyat etiketiyle geleceğine dair söylentiler mevcut. Yine de kesin fiyatı görmek için 11 Haziran’ı beklememiz gerekiyor.



