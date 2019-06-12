Samsung Galaxy M40 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Samsung yeni akıllı telefonunu tanıttı. Sizler için Samsung Galaxy M40'ın tüm teknik özelliklerini ve fiyatını derledik.

Samsung Galaxy M40 Özellikleri

Samsung Galaxy M40, 6,3 inçlik Infinity-O ekran ile gelmekte. 6 GB RAM'e ve 128 GB depolama alanına sahip olan M40, Qualcomm'un Snapdragon 675 yonga setinden gücünü alıyor. Telefonun hafızası Micro SD kart yardımı ile 510 GB'a kadar artırılabilmekte. Samsung Galaxy M40'ın ön tarafında bir adet 16 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. Cihazın arka tarafında ise üç adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 32MP ana kamera, 8MP geniş açılı kamera ve 5MP portre fotoğraflar için derinlik sensörü.

Akıllı telefon 4K çözünürlüğe kadar video ve 240 FPS ağır çekim görüntüler kaydedebilmekte. Cihazın arka tarafında bir adet parmak izi okucusu ve led flaş bulunmakta. Galaxy M40 Samsung'un OneUI arayüzüne sahip ve Android Pie ile kutudan çıkmakta. Dolby Atmos desteğine sahip olan M40'da ne yazık ki kulaklık jak girişi bulunmamakta. 3.500 mAh batarya kapasitesine sahip olan M40, USB Type-C ile şarj olmakta ve 15 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte.

Samsung Galaxy M40 Fiyatı

Koyu mavi ve açık mavi olmak üzere iki farklı renk ile satışa çıkacak olan Samsung Galaxy M40, 288 dolarlık fiyat etiketine sahip. Cihazın ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Sizler Samsung Galaxy M40 hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!