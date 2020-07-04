Samsung Galaxy M41 6800mAh Batarya İle Gelecek!

Samsung son zamanlarda alt segment cihazları ile gündeme geliyor. Artık insanlar daha uygun fiyatlı modellere bakıyor. Bu durum daha alt modellerin ortaya çıkmasına yol açıyor. Samsung'un bu segmentte geliştirdiği modeli Galaxy M41, son zamanlarda tartışma konusu olmuştu. Özellikle cihazın tamamen iptal edildiği söylentileri ortaya çıkmışken, bir sertifikasyon sitesinde Galaxy M41'in 6800 mAh bataryaya sahip olduğu kesinleşti.

Samsung M Serisi cihazlarını artırmaya karar vermiş gibi görünüyor. Geçtiğimiz sene ortaya çıkan Galaxy M40 ilgiyi üzerine çekmişti. Şimdi ortaya çıkan Galaxy M41 modeli biraz çekişkili olsa da gelecek. Hemde 6800mAh'lik devasa bir batarya ile.

Cihazın özellikleri kesinleşmiş değil!

Cihazın diğer detayları da merak ediliyor. Ancak Samsung şu anda bu konu ile ilgili bir açıklamada bulunmadı. Ancak önceki modellerde Snapdragon 675 yonga setinin kullanıldığını belirtmek gerekiyor. Galaxy M41 de tıpkı alt modeleri gibi bu tarz bir işlemci ile birlikte gelecek. Ancak her ne özellik sunarsa sunsun, içerisinde taşıdığı 6800mAh büyüklüğündeki devasa batarya ile dikkat çekmeyi başaracak.