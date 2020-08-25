Samsung Galaxy M51 hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Samsung Galaxy M51 görselleri sızdırıldı.

Samsung Galaxy M51 Basın Görselleri Sızdı

GSM Arena'nın aktardığı habere göre, Galaxy M51, L formasyonunda dört kamera sensörüne sahip olacak. Parmak izi sensörü telefonun sağ tarafında bulunacak. Selfie kamerası bir delikte olacak ve bu kamera sensörü orta kısımda yer alacak.

Telefonun sızdırılan tasarımı şu şekilde:

Cihazda Snapdragon 730 yonga seti ve 7.000 mAh pil kapasitesi bulunacak. Samsung Galaxy M51'in Full HD + çözünürlüklü 6,67 inçlik düz bir panele sahip olacağı ve 8 GB RAM ile geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Akıllı telefonda ayrıca 25 Watt'lık hızlı şarj teknolojisinin de olacağı söyleniyor.

Görünüşe göre Samsung yeni akıllı telefonu ile epey bir konuşulacak. Galaxy M51'in 64 MP ana kamera ile geleceği sızıntılar arasında yer almakta. Diğer kamera sensörleri ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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