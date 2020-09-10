Samsung Galaxy M51 Tanıtıldı! İşte Samsung Galaxy M51 Özellikleri

Güney Kore merkezli Samsung firması yeni akıllı telefon modeli Galaxy M51'i tanıttı. Samsung tarafından gerçekleştirilen tanıtım ile birlikte Samsung Galaxy M51 özellikleri ve fiyatı belli oldu. Samsung firmasının yeni akıllı telefon modeli 7000 mAh batarya kapasitesi ile ile dikkat çekiyor. Bugün itibarıyla Hindistan'da satışa sunulan Samsung Galaxy M51'in teknik özellikleri ve fiyatı ile ilgili detaylar haberimizde.

Samsung Galaxy M51 Özellikleri

6.7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung Galaxy M51, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor. Ekranın üst kısmında ön kamera için bir delik bulunuyor. Infinity-O ekrana sahip olan Samsung Galaxy M51 cihazının yan tarafında parmak izi okuyucusu yer alıyor. Samsung firmasının yeni akıllı telefon modelinin ekranı çizilmelere ve darbelere karşı Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor.

Gücünü Qualcomm firması tarafından geliştirilen Snapdragon 730G işlemcisinden alan Samsung Galaxy M51 modeli, 6GB RAM ve 8GB RAM seçeneklere sahip. Cihazın depolama tarafında ise 128GB depolama alanı yer alıyor. Android 10 işletim sistemi ile birlikte gelen Samsung Galaxy M51'de MicroSD desteği bulunuyor. Cihaz sahip olduğu MicroSD desteği sayesinde depolama alanı 512 GB'a kadar yükseltilebiliyor.

Samsung Galaxy M51 modelinin arka kısmında dörtlü kamera dizilimi bulunuyor. Cihazın arka kısmında 64MP çözünürlüğünde ana kamera, 12MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 5MP çözünürlüğünde makro kamera ve 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü olmak üzere toplamda dört adet kamera bulunuyor. Cihazın ön kısmında ise 32MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

25W hızlı şarj teknolojisine sahip olan Samsung Galaxy M51 modelinde 7000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Devasa bir batarya kapasitesine sahip olan Samsung Galaxy M51 yalnızca 213 gram ağırlığında. Cihazın diğer özelliklerinin arasında 3.5 mm kulaklık girişi, USB Type C portu, 4G LTE, çift bantlı Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 yer alıyor. Cihaz NFC desteğine sahip ancak Samsung Pay'i desteklemiyor.

Samsung Galaxy M51 Fiyatı

İki farklı renk seçeneğine sahip olan Samsung Galaxy M51 modelinin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü yaklaşık 340 dolar fiyat etiketine sahip. Samsung firmasının yeni akıllı telefon modelinin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan sürümü ise yaklaşık yaklaşık 367 dolar fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Cihazın diğer ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor. Samsung'un yeni cihazı hakkında ne düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy M51 modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.