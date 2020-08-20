Samsung Galaxy M51 Özellikleri Netleşiyor

Samsung'un yeni akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Samsung Galaxy M51 özellikleri ile ilgili yeni bilgiler geldi. Akıllı telefonun bataryası belli oldu. İşte Samsung Galaxy M51 özellikleri.

Samsung Galaxy M51 Özellikleri Nasıl Olacak?

Samsung her an yeni akıllı telefon modelini tanıtabilir. Cihazla ilgili raporlar Mart ayından bu yana gelmeye başladı. En son sızıntıya göre cihazda Snapdragon 730 yonga seti ve 7.000 mAh pil kapasitesi bulunacak.

Samsung Galaxy M51'in Full HD + çözünürlüklü 6,67 inçlik düz bir panele sahip olacağı ve 8 GB RAM ile geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Akıllı telefonda ayrıca 25 Watt'lık hızlı şarj teknolojisinin de olacağı söyleniyor.

Görünüşe göre Samsung yeni akıllı telefonu ile epey bir konuşulacak. Galaxy M51'in 64 MP ana kamera ile geleceği sızıntılar arasında yer almakta. Diğer kamera sensörleri ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Hemen aşağıdan cihazın sızdırılan görüntüsüne bakabilirsiniz.

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