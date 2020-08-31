7.000 mAh Bataryalı Samsung Galaxy M51 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Samsung Galaxy M51 hakkında gelen sızıntılar yerini gerçeklere bıraktı. Samsung Galaxy M51 özellikleri ve fiyatı resmi olarak açıklandı. İşte Samsung Galaxy M51 özellikleri ve fiyatı.

Samsung Galaxy M51 Özellikleri

6.7 inç FHD+ çözünürlüğe sahip Süper AMOLED ekran ile gelen M51 gücünü 8 çekirdekli bir işlemciden alıyor. İşlemcinin adı açıklanmadı ancak Snapdragon 730 olduğuna kesin gözüyle bakılıyor. Akıllı telefonda 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Galaxy M51'in arkasında dört kamera sensörü bulunuyor. Bu sensörler 64 MP ana , 123 derecelik görüş alanına sahip 12 MP ultra geniş açı, 5 MP makro ve 5MP derinlik sensörü. Ön tarafta ise bizleri 32 MP çözünürlüğünde kamera sensörü karşılamakta.

7.000 mAh bataryadan beslenen Samsung Galaxy M51, 25 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Samsung Galaxy M51 Fiyatı

Cihazın fiyatının 360 euro olduğu açıklandı. 360 euro şu anki kur ile vergiler hariç yaklaşık 3.155 TL'ye denk geliyor.

Sizler cihaz hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!