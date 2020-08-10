Samsung Galaxy M51 Ufukta Göründü: İşte Samsung Galaxy M51 Özellikleri

Samsung Galaxy M51 özellikleri hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Samsung Galaxy M51, Rusya destek sayfasında ortaya çıktı. SM-M515F/DSN model numarasına sahip Samsung Galaxy M51 özellikleri ile dikkat çekmekte. İşte detaylar.

Samsung Galaxy M51 Özellikleri Neler?

Samsung Galaxy M51'in 6,5 inç delikli bir ekrana sahip olması bekleniyor. Cihazın gücünü Snapdragon 675 veya Snapdragon 730 yonga setinden alacağı söylenmekte. Kaputun altında 8GB RAM bulunacağı konuşulmakta.

Akıllı telefonun arka tarafında 4 adet kamera sensörü yer alacak. Şimdilik bu kamera sensörlerinden bir tanesinin 64MP diğerinin ise 12MP olacağı bilinmekte. 25 Watt hızlı şarj teknolojisi ile gelmesine kesin gözüyle bakılan Galaxy M51'in bataryasının kaç mAh olacağı henüz bilinmiyor.

Akıllı telefon hakkındaki detayların önümüzdeki günlerde daha da netleşmesi bekleniyor. Sizler Samsung Galaxy M51 hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! En güncel haberlere sitemizden ulaşabilirsiniz.