Samsung Galaxy M52 5G Özellikleri Sızdırıldı

Oldukça yakın bir zamanda tanıtılacak ve ülkemizde de satışa sunulacak olan Samsung Galaxy M52 5G özelliikleri ve tasarımı ile gün yüzüne çıktı. Peki orta segmentte konumlandırılması beklenen yeni modelin teknik özellikleri ve tasarımı nasıl olacak?

Samsung Galaxy M52 5G Özellikleri ve Tasarımı Nasıl Olacak?

Kısa bir süre önce çıkan sızıntıları bir araya getirdiğimizde yeni modelde 6.7 inç boyutunda 2.400 x 1.080 piksel Full HD+ çözünürlükte 120 Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED ekranın yer alması bekleniyor. Ön tarafta 32 MP çözünürlüğünde kamera yer alacakken, arka tarafta üçlü kamera kurulumunun bulunması bekleniyor.

64 MP çözünürlüğündeki ana kamera, 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı ve 5 MP çözünürlüğünde telefoto sensörler ile desteklenecek. Daha önceki bir sızıntıda 5 MP çözünürlüğünde makro sensörün de yer alabileceğini görmüştük ancak son rapor buna pek de olumlu bakmıyor. Tabii ki kimin haklı olduğunu öğrenmek için kısa bir süre daha beklememiz gerekecek.

Android 11 tabanlı One UI 3.1 kullanıcı arabirimi ile kutudan çıkacak olan modelin standart olarak 128 GB depolama birimi ile geleceği ancak 6 GB RAM ve 8 GB RAM olmak üzere iki farklı varyant sunacağı söyleniyor. Son olarak 175 gram ağırlığa sahip olacağı vurgulanırken, sızdırılan özellikler burada sonlanıyor.

Tasarım tarafındaki sızıntılar, dikey şeritlere sahip bir arka kasa tasarımını ortaya koyuyor. Bu cihazın M serisine ait bir model olduğunu göz önüne alırsak, malzeme tasarımının plastik olmasını bekleyebiliriz. Ayıca siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğinin bulunması bekleniyor.

Yeni modelin kısa bir süre içerisinde Hindistan'da tanıtılması ve satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca modelin dünyanın dört bir yanında olduğu gibi ülkemizde de satışa sunulacağını hatırlatalım. Ülkemizdeki fiyatın nasıl olacağına yönelik şu anda herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Peki siz Galaxy M52 5G hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni modelin sızdırılan özelliklerini ve tasarımını beğendiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.