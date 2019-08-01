Samsung Galaxy Note 10+ 5G Resmi Görselleri Sızdırıldı

Samsung'un en yeni amiral gemisi olacak Note 10'un son render görselleri sızdırıldı. İşte Note 10+ hakkında tüm bilinenler.

Samsung Note 10+ Özellikleri

Bölgeye bağlı olarak Snapdragon 855 ve Exynos 9820 yonga setlerinden gücünü alacak Note 10+'ın 12GB RAM ve 512GB dahili depolamaya sahip olacağı düşünülüyor.

Render görsellerine göre cihazın üst kısmında ekrana gömülü bir selfie kamerası ve dikey konumlandırılmış arka kamera kurulumu bulunacak. Ayrıca ses tuşları ve güç tuşu da sola taşınmış durumda.

Hızlı şarj standını ve muhtemelen kablosuz 20W şarjı destekleyecek 4300 mAh bataryayla gelecek Note 10+'ın 12MP+12MP+16MP arka kamerası ve 10MP selfie kamerası bulunacak.

Samsung Note 10+ Tanıtım Tarihi ve Fiyatı

Global lansmanını 23 Ağustos'ta yapacak olan Samsung'un fiyatlandırmada ise üç farklı varyasyon kullanacağı ifade edildi. Note 10+'ın başlangıç etiketi 1000 Euro olacakken 5G versiyonu daha pahalı olabilir.