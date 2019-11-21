Samsung Galaxy Note 10'a İki Yeni Renk Seçeneği Geldi

Samsung'un geçtiğimiz aylarda tanıttığı Note 10 modeline iki yeni renk seçeneği geldi. Yeni renk seçenekleri göz dolduruyor. Gelin hep beraber Note 10'un özelliklerine ve yeni renk seçeneklerine yakından bakalım.

Samsung Galaxy Note 10 Yeni Renklerine Kavuştu

Samsung Galaxy Note 10'a aura pembesi ve aura kırmızısı olmak üzere iki farkl renk seçeneği geldi. Yeni renk seçenekleri şu anda sadece Kore'de mevcut. Yeni renk seçeneklerinin Note 10 Plus'a gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Aura pembesi ve aura kırmızısı Note 10'ların sadece ABD'de satışa çıkacağı söyleniyor. Hemen aşağıdan yeni renk seçeneklerine bakabilirsiniz.

Akıllı telefon 6.3 inçlik Full HD+ ekrana sahip. Gücünü Samsung Exynos 9825 yonga setinden alan Note 10, 8 GB RAM'e ve 256 GB dahili depolama alanına sahip. Note 10'un arka tarafında toplamda üç adet kamera sensörü bulunmakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 12 MP ana, 16 MP geniş açı ve 12 MP telefoto lens.

Cihazın ön tarafında bir adet 10 megapiksellik kamera sensörü yer almakta. 3.500 mAh bataryadan beslenen Note 10, 25 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini destekliyor ve USB Type-C bağlantı portu üzerinden şarj oluyor.