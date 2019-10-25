Samsung Galaxy Note 10 Ailesi Android 10 Beta Güncellemesine Kavuştu

Samsung'un geçtiğimiz aylarda tanıttığı Galaxy Note 10 ailesine Android 10 beta güncellemesi başlatıldı. Kullanıcıların uzun zamandır merakla beklediği güncelleme sonunda geldi.

Beta programı şu anda Almanya'da yaşayan Note 10 ailesi sahiplerine açıldı. Samsung yaptığı açıklamada çok yakında beta programının ABD ve Güney Kore'de de açılacağını söyledi.

Android 10 tabanlı OneUI 2.0 arayüzü ile beraber cihazlara Kasım 2019 Android güvenlik yaması da gelmekte. OneUI 2.0 arayüzü ile beraber cihazınızı hem gece çok daha rahat kullanabilecek hem de çok daha az pil tüketimi yapmış olacaksınız. Pil tüketimini azaltan karanlık mod özelliği OneUI 2.0 güncellemesi ile beraber cihazlara gelmekte.

Samsung'un başlatmış olduğu Android 10 programına kaydolmak için öncelikle cihazınıza Samsung Note uygulamasını kurun. Ardından Note 10 ve Note 10+'ın ayarlar bölümünden yazılım güncelleme seçeneğine gidin. Bu seçenekten ilk beta sürümü cihazınıza kolayca indirebilirsiniz.

Beta programı ülkemizde henüz açılmış değil. Tahminlerimize göre çok kısa bir süre içerisinde Note 10 ve Note 10+ için Android 10 beta programı kullanıcıların beğenisine sunulmuş olacak.