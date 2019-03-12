Samsung Galaxy Note 10 Böyle Görünebilir!

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S10 raflardaki yerini aldı. Dolayısıyla artık tüm gözler sıradaki amiral gemisi Galaxy Note 10’a çevrilmiş durumda. Şimdiye dek hakkında pek çok şey söylenen Galaxy Note 10, Phone Arena tarafından tasarlanan konsept görselleriyle karşımıza çıktı.

Ancak bu görsellerin birer konsept olduğunu ve Samsung tarafından onaylanan görseller olmadığını şimdiden belirtelim. Yani tüm bu konsept tasarımların, cihazla ilgili son söylentilere dayanarak hazırlanan fakat resmi olmayan görseller olduğunu söyleyebiliriz.

Yine de Phone Arena tarafından oluşturulan bu konseptlerdeki bazı tasarım detaylarının gerçekleşme ihtimali hiç de az değil. Örneğin telefonun ön ve arka kısımlarındaki kamera kurulumları, Samsung markasına uymayan şeyler değil.

Aslında Phone Arena’nın geçmişte diğer cihazlarla ilgili oluşturduğu konsept görsellerine bakılırsa, bu defa Galaxy Note 10 konseptinde Galaxy S10’daki temel tasarım hatlarının çok dışına çıkılmadığını görüyoruz.

Tamamen sıfırdan bir Galaxy Note 10 konsepti üretmek yerine, Galaxy S10’un tasarım detaylarına bağlı kalınarak bunun oluşturulması gayet mantıklı. Çünkü muhtemelen gerçek Galaxy Note 10 da buna benzer bir şey olacak. Aslında Galaxy Note 10, Galaxy S10’dan büyük oranda farklı bir cihaz olduğundan, Samsung’un Galaxy S10’daki temel tasarım detaylarının dışına çıkma ihtimali de yok değil. Ancak ilk sızıntılar gelmeye başlayana kadar bundan emin olamayacağız.