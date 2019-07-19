Samsung Galaxy Note 10 En Güçlü Telefon Olmayacak!

Donanım açısından bakıldığında Samsung Galaxy Note 10'un şirketin en yeni ve en güçlü modeli olması gerekiyor. Ancak ortaya çıkan raporlara göre Note 10, pazarın en güçlü yonga seti Snapdragon 855 Plus'ı kullanmayacak.

Qualcomm bu haftanın başında Snapdragon 855 Plus'ın tanıtımını yaptı ve şirket, amiral gemilerine yönelik dikkat çekici performans yükseltmelerinin sözünü verdi. Samsung'un ise Note 10'da Snapdragon 855 Plus'ı test ettiği düşünülüyordu fakat Koreli şirketin böyle bir çalışması yok.

WinFuture'daki bir rapora göre Samsung, Galaxy S10'da mevcut olan Snapdragon 855 yonga setini kullanacak gibi gözüküyor. Bu nedenle de Samsung S10 ve Note 10'un performanslarının aynı olması muhtemel. Ancak Samsung, cihazın satışa sunulduğu pazara bağlı olarak Note 10'u iki farklı yonga seti sürümüyle piyasaya sürüyor.

Genellikle ABD'de Snapdragon sürümünü kullanan Samsung, ülkemize ise kendi işlemcisi olan Exynos'lu modellerini gönderiyor. Yani Exynos modelinde yükseltme yapılırsa ülkemizdeki Note 10'ların performanslarının da Snapdragon 855'ten yüksek olma ihtimali bulunuyor.

Önümüzdeki ay tanıtımı yapılacak Galaxy Note 10 hakkında daha fazla bilgi için takipte kalın!