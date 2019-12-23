Samsung Galaxy Note 10 Lite Fiyatı ve Özellikleri Sızdırıldı

Samsung Galaxy Note 10 Lite özellikleri tanıtım öncesinde sızdırıldı. Galaxy S10 Lite ile birlikte tanıtılacak Galaxy Note 10 Lite teknik özellikleri ile çok konuşulacak.

Samsung Galaxy Note 10 Lite Özellikleri

Samsung’un 2020’nin başlarında (muhtemelen Ocak ayında) tanıtması beklenen akıllı telefon modellerinden Galaxy Note 10 Lite’ın özellikleri tamamıyla sızdırıldı. Şimdiye kadar sadece tasarımını ve birkaç özelliğini bildiğimiz Galaxy Note 10 Lite hakkında artık her şeyi biliyoruz. 6.7 inç 2400x1080 çözünürlüklü Infinity-O ekrana sahip olan Note 10 Lite, 2019’da piyasaya sürülen tüm amiral gemisi (üst seviye) modellerde olmayan optik ekran içi parmak izi sensörleri kullanıyor. Mevcut üst segment modellerde optik parmak izi sensörlerinin performansının çok vasat olması yönünden güzel bir güncelleme olduğunu söyleyebiliriz. İşlemci tarafında Galaxy S9 ve Note 9’a güç veren Exynos 9810 kullanılıyor. 6GB RAM 128GB depolama alanı ile gelen telefonun arkasında üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. 12MP f/1.7 ana kamera, 12MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera ve 12MP f/2.4 telefoto lens telefonun arka bölümünü oluştururken, ekranın ortasına konumlandırılmış delik 32MP selfie kamerası taşıyor. Cihaz, 25W hızlı şarj desteği sunan 4500 mAh bataryadan güç alıyor.

One UI 2.0 ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemiyle kutusundan çıkan Galaxy Note 10 Lite, ilginç olarak Bluetooth 5.1 değil Bluetooth 5.0 bağlantısını kullanıyor. Bu, Galaxy Note 10’un S Pen el hareketleri (gesture) özelliğini kullanamayacağımız, S Pen’i sadece uzaktan kontrol olarak kullanabileceğimiz anlamına geliyor.

Samsung Galaxy Note 10 Lite Fiyatı

Samsung Galaxy Note 10 Lite’ın fiyatın ilişkin 609 Euro tahmini yapılıyor. Galaxy S10 Lite’ın fiyatından 60 Euro daha az olacağı elbette tahmin. Önümüzdeki günlerde Note 10 Lite fiyatı da kesinlik kazanacaktır.