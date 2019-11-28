Samsung Galaxy Note 10 Lite Geekbench Skoru Belli Oldu

Samsung'un uygun fiyatlı akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Samsung Galaxy Note 10 Lite'ın Geekbench skoru ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Note 10 Lite Gücünü Exynos 9810'dan Alacak

Geekbench'te Note 10 Lite'ın işlemcisinin Exynos 9810 olacağı ortaya çıktı. 6 GB RAM ile gelmesi beklenen Note 10 Lite, SM-N770F model numarasına sahip olacak. Samsung Galaxy Note 10 Lite'ın teknik özellikleri henüz açığa çıkmadı.

Akıllı telefon Geekbench'te tek çekirdekli testlerde 667 puan alırken çok çekirdekli testlerde ise 2030 puan aldı. Samsung Galaxy Note 10 Lite da bir adet S-Pen'in bulunacağı söyleniyor.

Note 10 Lite'ın ne zaman tanıtılacağı bilinmiyor. Daha önce gelen sızıntılarda cihazın 6.7 inçlik FHD+ Super AMOLED bir ekran ile geleceği ortaya çıkmıştı. Akıllı telefonda kaç adet kamera sensörünün yer alacağı gizliliğini koruyor. Note 10'da üç adet kamera sensörü bulunmakta. Samsung Note 10 Lite modelinde de 3 adet kamera sensörünün yer alacağı konuşuluyor.

Samsung Galaxy Note 10 Lite hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.