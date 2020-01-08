Samsung Galaxy Note 10 Lite Ön İnceleme - Uygun Fiyatlı Note Karşımızda! #CES2020

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2020'de görücüye çıkan teknolojik cihazları aktarmaya devam ediyoruz. Bu videodaki konuğumuz Samsung Galaxy Note 10 Lite. Samsung'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni akıllı telefon modelinin neler sunduğunu sizlerle paylaşıyoruz.

Ön inceleme videomuza geçmeden önce isterseniz Note 10 Lite'ın teknik özelliklerine bir göz atalım. Note 10 Lite, 6.7 inçlik ekrana sahip. Cihazda 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Note 10 Lite'ın arka tarafında üç adet kamera sensörü bulunuyor. Ön kısımda ise bir adet sensör yer alıyor. 4.500 mAh bataryaya sahip olan Note 10 Lite, Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor.

Lafı daha fazla uzatmadan Note 10 Lite inceleme videomuza geçelim Hemen aşağıdan Note 10 Lite ön inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.

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Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Tamindir'i takipte kalın!