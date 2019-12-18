Samsung Galaxy Note 10 Lite Tasarımı Belli Oldu

Samsung'un yeni akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Samsung Galaxy Note 10 Lite'ın nasıl görüneceği belli oldu. Gelin hep beraber tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken Note 10 Lite'a yakından bakalım.

Samsung Galaxy Note 10 Lite Nasıl Görünecek?

Samsung Galaxy Note 10 Lite'ın ekranının 6,5 inç ile 6,7 inç arasında olacağı söyleniyor. Samsung Galaxy Note 10 Lite'ın gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alacağı ve 6 GB RAM'e sahip olacağı konuşuluyor.

Akıllı telefonun ekranının orta kısmında bir adet delikli kamera sensörü yer alacak. Note 10 Lite'ın arka tarafında üç adet kamera sensörü ve bir adet flaş bulunacak. Bu kamera sensörlerinin kaç megapiksel olacacağı bilinmiyor.

Samsung Galaxy Note 10 Lite'ın S-Pen ile birlikte gelmesine kesin gözüyle bakılmakta. Hemen aşağıdan Note 10 Lite'ın nasıl görüneceğine bakabilirsiniz.

Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy Note 10 Lite'ın Geekbench skoru ortaya çıkmıştı. Note 10 Lite çok çekirdekli testlerde Geekbench'ten aldığı 2030 puan ile şaşırtmıştı. Samsung Galaxy Note 10 Lite'ın ne zaman tanıtılacağı bilinmiyor. Note 10 Lite hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.