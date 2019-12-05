Samsung Galaxy Note 10 Lite ve S10 Lite Sertifikalandırma Sırasında Ortaya Çıktı

Son zamanlarda oldukça sık bir şekilde gündeme gelen Galaxy Note 10 Lite ve Galaxy S10 Lite modelleri Bluetooth sertifikalandırması sırasında ortaya çıktı.

Bluetooth Sertifikaları Alındı

Kısa bir süre önce Galaxy A81 ve Galaxy A91 olarak adlandırılan ancak Note 10 Lite ve S10 Lite modellerini temsil eden iki farklı modelin render görüntüleri ile karşılaşmıştık. Samsung bu modeller için sessizliğini korumaya devam etse de gün geçtikçe daha çok detay gün yüzüne çıkıyor.

Şirket, söz konusu modellerin yakın zamanda tanıtılabileceğini ima edecek şekilde Blueooth SIG sertifikaları aldı. Söz konusu sertifikalandırma sırasında Galaxy S10 Lite için SM-G770F ve Galaxy Note 10 Lite için SM-N770F model kodlarına yer verildi.

Samsung 12 Aralık tarihinde düzenlenecek etkinlikte Galaxy A (2020) serisini tanıtacak. Bu tanıtım sırasında küresel ölçekte farklı bir isimlendirme ile satışının yapılması mümkün olan Galaxy A81 ve Galaxy A91 modelleri ile de karşılaşmamız oldukça mümkün.