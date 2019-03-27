Samsung Galaxy Note 10 Modelinde Hiç Tuş Olmayacak

Samsung Galaxy Note 10 modelinde ekstrem kararlar almak üzere olan Güney Koreli teknoloji devinin, yeni akıllı telefon modeli üzerinde bulunan tüm tuşları kaldırmayı planladığı dile getirildi.

Samsung Galaxy modellerini kullananların en çok şikayet ettikleri özelliklerden bir tanesi, neredeyse hiçbir işe yaramayan Bixby tuşuydu. Ekran kapatma tuşuna çok yakın konumlandırılan bu tuş, çoğu zaman kullanıcıları hayatlarından bezdirebiliyordu. Yapılan son arayüz güncellemesi ile Bixby tuşuna başka özellikler tanımlama şansı getirilmiş olsa da hala problem çıkarabiliyordu.

Koreli medya kuruluşları tarafından yayınlanan yeni haberlerde ise neredeyse kimsenin sevmediği Bixby tuşu ve Galaxy Note 10 modeline dair yeni detaylara yer verildi. Samsung’da çalışan ismi belirsiz kişilere dayandırılan haberde, Samsung’un Galaxy Note 10’da, Bixby’nin yanı sıra bütün fiziksel tuşları kaldıracağı bilgisine yer verildi. S Pen seçeneğinin korunacağı aktarılırken, Samsung’un bambaşka bir aksiyon alacağı aktarıldı.

Fiziksel tuşların işlevlerini yüz tanıma, hareket algılama ya da HTC ve Google modellerinde olduğu gibi fiziksel dokunuşlara atayacağı söylenen Samsung’un, konu üzerinde çalışmaya devam ettiği belirtildi.