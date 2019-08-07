Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ABD’nin New York şehrinde düzenlediği Unpacked etkinliğinde yeni nesil Samsung Galaxy Note 10 ailesini görücüye çıkardı. Samsung Galaxy Note 10 özellikleri neler? Samsung Galaxy Note 10 fiyatı ne kadar? gibi daha birçok sorunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

Aylar öncesinden başlayan söylenti değirmeni, yerini gerçeklere bıraktı. Yılın en iddialı amiral gemisi modellerinden Samsung Galaxy Note 10, New York, Brooklyn'deki Barclays Center'da gerçekleştirilen lansmanda ilk kez sahneye çıktı.

Etkinlikte yapılan resmi açıklamalar ile birlikte Samsung Galaxy Note 10 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi de gün yüzüne çıkmış oldu. Hadi gelin, Güney Koreli şirketin yeni amiral gemisi kullanıcılara neler sunuyormuş hep birlikte bakalım.

Samsung Galaxy Note 10 Özellikleri

Samsung Galaxy Note 10, 6.3 inç AMOLED ekranında 1440 x 3040 çözünürlük sunuyor. 162,6 x 77,4 x 7,9 mm boyutlarında olan akıllı telefon, selefine kıyasla daha küçük bir ekrana sahip olmasına rağmen daha büyük bir gövdeyle geliyor.

Çentiksiz tasarımı sayesinde kullanıcılara müthiş bir ekran deneyimi yaşatacak olan Galaxy Note 10, panelin üst tarafına konumlandırılmış bir selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor.

Cihazın arkasını çevirdiğinizde dikey şekilde hizalanmış 12MP ana kamera, 16MP ultra geniş açı ve 12MP telefoto lensten oluşan üçlü kamera kurulumu ile karşılaşıyorsunuz.

Bazı bölgelerde Qualcomm Snapdragon 855+, bazı bölgelerdeyse Exynos 9825 işlemci kullanması beklenen Galaxy Note 10, ülkemizde Exynos yonga seti ile satışa çıkacak.

7 nanometrelik işlemciye sahip Note 9’a göre yüzde 33 daha hızlı performans gösteren Galaxy Note 10, 8GB / 12GB RAM ve 256GB / 512GB depolama alanı ile geliyor. Galaxy Note 10 Plus'ın aksine microSD kart desteğine sahip olmayan akıllı telefon, 3.5mm kulaklık jakını da pas geçmiş durumda.

Kapağının altında 45 watt hızlı şarj destekli 3.500mAh değerinde bir pil bulunduran Galaxy Note 10, ters kablosuz şarj özelliği sayesinde Galaxy Watch Active ve Galaxy Buds gibi ürünlere batarya desteği sağlayabiliyor.

Galaxy Note serisinin alametifarikası olan S Pen ise yeni özellikleriyle bir hayli dikkat çekiyor. Geçen yıl Bluetooth takviyesiyle büyük bir gelişme kaydeden akıllı kalem, Galaxy Note 10 için sanal bir uzaktan kumanda görevi görecek. Kullanıcılar, S Pen’i kullanarak fotoğrafları yakınlaştırıp uzaklaştırabilecek.

Samsung Galaxy Note 10 Türkiye Fiyatı

ABD’de 1.099 dolar başlangıç fiyatına sahip olacak Samsung Galaxy Note 10 modelinin Türkiye fiyatı da çok kısa bir süre içinde belli olacak. Fiyatlandırmaya ilişkin detaylar gün yüzüne çıktığında sizleri bilgilendireceğiz.

Samsung Galaxy Note 10 Türkiye Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy Note 10 modelinin Türkiye çıkış tarihi de belli oldu.

Yapılan açıklama ile yeni nesil Galaxy Note modelinin 23 Ağustos’ta Türkiye’de satışa çıkacağı açıklandı.

Samsung Galaxy Note 10 İnceleme Videosu