Samsung Galaxy Note 10+ (Plus) İnceleme Videosu

Daha önce kutu açılışını gerçekleştirdiğimiz Samsung Galaxy Note 10 +'ın inceleme videosu ile karşınızdayız.Galaxy Note 10 Plus incelemesinde telefonun performans testlerini gerçekleştirdik, kamera özelliklerini mercek altına aldık ve tasarımına yakından baktık, alınır mı alınmaz mı sorularının cevaplarını verdik. Lafı daha fazla uzatmadan, sizleri Samsung Galaxy Note 10 + inceleme videosu ile başbaşa bırakalım. İyi seyirler!

Samsung Galaxy Note 10 + Kullanıcılara Neler Sunuyor?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un geçtiğimiz ağustos ayında New York'ta düzenlediği Unpacked 2019 etkinliğinde vitrine çıkan Galaxy Note 10 + (Plus), üstün özellikleriyle kullanıcıları kendine çekiyor. 6.8 inç büyüklüğündeki ekranında 1440 x 3040 (QHD+) piksel çözünürlük sunan akıllı telefon, yüzde 92.23 gibi oldukça etkileyici bir ekran / gövde oranına sahip.

Galaxy Note 10 Plus'ın önünde, f2.2 diyafram aralığında 10MP selfie kamerası yer alıyor. Panelin üst orta bölümüne yerleştirilen kamera, portre modu, yüz algılama, sesle komut ve dijital görüntü sabitleyici gibi pek çok özellikle destekleniyor. Telefonunun arka bölümünü çevirdiğinizde ise yatay olarak konumlandırılmış 16MP + 12MP + 12MP üçlü kamera sistemi ile karşılaşıyorsunuz.

Gücünü Exynos 9825 / Snapdragon 855 yonga setinden alan Galaxy Note 10 +, 12GB RAM ve 1TB'a kadar yükseltilebilen 256 / 512GB depolama seçeneği ile geliyor.

Galaxy Note 10 Plus'ın kapağının altında 15W kablosuz şarj destekli 4.300mAh batarya bulunuyor. USB Type-C bağlantısına sahip olan akıllı telefon, kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkıyor.

Samsung Galaxy Note 10 Plus hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için hemen aşağıdaki inceleme videomuzu izlemeyi ihmal etmeyin. Keyifli seyirler!

Samsung Galaxy Note 10 + İnceleme Videosu