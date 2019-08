Samsung Galaxy Note 10+ (Plus) Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10+ (Plus), Unpacked etkinliğinde tanıtıldı. Tasarımsal olarak önemli değişikliklerin göze çarptığı yeni Galaxy Note üyesinin tepe modeli Note 10 Plus’ın teknik özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi haberimizde.

Akıllı telefonda kaleme ihtiyaç duyanların favori modellerinden Samsung Galaxy Note’un yeni üyeleri Note 10 ve Note 10+, bugün New York’ta düzenlenen, TSİ 23.00’de başlayan Unpacked 2019 etkinliğinde sahne aldı. S10, S10+’ın yerini alan amiral gemisi telefonlar Note 10 ve Note 10+, hem S10 serisi hem de Note 9’a göre tasarım anlamında tamamen yenilenmiş modeller.

Samsung Galaxy Note 10+ (Plus) Teknik Özellikleri

Aura Glow, Aura White, Aura Blue ve Aura Black renkleriyle bizleri karşılayan Samsung Galaxy Note 10 Plus modeli, 6.8 inç HDR+ Sinematik Sonsuz Ekranıyla kendisine hayran bıraktırıyor. 45 watt hızlı şarj destekleyen 4300 mAh bataryadan güç alan Note 10+, TOF 3D teknolojisini destekleyen üçlü kamera ile geliyor. Geniş açılı kamera 12MP ve f/1.5-1.8-2.4, Dual Pixel PDAF, OIS’e sahip; ultra geniş açılı kamera 16MP ve f/2.2 değerine sahip; telefoto kamera 12MP ve f/2.1, AF, OIS ve 2x optik yakınlaştırmaya sahip. TOF 3D kamera sayesinde videolarda arka plan çok başarılı bir şekilde bulanıklaştırılabiliyor, siyah-beyaz ve farklı renkler uygulanabiliyor. Önceki modellerde yazılımsal olarak yapılan bu düzenleme artık donanım tarafından gerçekleştirildiğinden çok daha başarılı sonuçlar alınabiliyor. Kamera uygulamasına yeni eklenen modlar (portre video gibi) ve süper sabitleme dışında dikkat çeken bir detay da videolarda sese odaklama yapabilmesi. 3 mikrofon bulunduran telefonda video çekerken duyulmasını çok daha istediğiniz sese odaklama yapabiliyorsunuz. 12GB RAM, 1TB’a kadar dahili depolama alanı ve 7 nanometrelik işlemcisiyle (Qualcomm Snapdragon 855 Plus / Exynos 9825) ile oldukça güçlü bir Android telefon olduğunu gösteren Galaxy Note 10 Plus, ultrasonic parmak izi okuyucu, ters şarj gibi S10 modellerinin özelliklerini de taşıyor. Bu arada Samsung uygulamaları da güncellendi. Örneğin; Artık Samsung Note uygulamasında aldığınız bir notu Word, PDF gibi farklı formatlarda dışa aktarıp paylaşabiliyorsunuz. Samsung DeX artık bilgisayarda ayrı bir uygulama olarak çalışıyor. Hem Windows hem de Mac ile uyumlu olan yeni Samsung DeX, bilgisayarla telefonunuz arasında dosya aktarımı vs. için pratik kullanım sunarken, Windows 10 Telefonunuz (Your Phone) uygulaması ile dosya aktarımı, mesajlaşma gibi sıklıkla yapılan işlemler cihazlar arasında daha kolay hale geliyor. Yeni Samsung Video uygulaması da oldukça gelişmiş ve yine Adobe Rush üzerinden düzenleme mevcut. Samsung PlayGalaxy Link uygulaması, bilgisayar oyunlarınızı Galaxy Note 10 telefonunuza yansıtıp dilediğiniz yerden oynama keyfi yaşatıyor.

Canlı Video Odaklama - Arkaplanı Bulanıklaştırma

Samsung Galaxy Note 10+ (Plus) Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Ses kısma/yükseltme ve telefonu açma/kapatma/asistan ve farklı işlevler için kullanılabilen 3 tuş yanında 3.5mm kulaklık girişinin olmamasıyla bizleri şaşırtan Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus, 8GB/128GB RAM, 256/512GB ve 1TB (Plus modeline özel) seçenekleri ile 23 Ağustos’ta satışa sunulacak. Note 10 ve Note 10 Plus’ın Türkiye fiyatı henüz belli değil.